Vavassori-Olivieri in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Andrea Vavassori affronterà Genaro Alberto Olivieri nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo l’enorme vittoria nel round d’esordio, il tennista piemontese torna in campo per confermarsi contro un altro, come lui, proveniente dalle qualificazioni e vincente al quinto set all’esordio. Un match in cui c’è tanto in palio, quindi la tensione potrebbe farsi sentire per entrambi. Inoltre, come già sottolineato, i due giocatori arrivano da delle lotte di cinque set molto pesanti. Sarà interessante vedere anche dal punto di vista tattico Vavassori come gestirà l’incontro, magari sfruttando le sue doti di verticalizzazione.

Vavassori e Olivieri scenderanno in campo giovedì 1 giugno ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.