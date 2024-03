Parigi 2024, ciclismo su strada: ct italiani effettuano sopralluogo dei percorsi

In vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, i commissari tecnici delle Nazionali di ciclismo Daniele Bennati (professionisti), Paolo Sangalli (donne) e Marco Velo (cronometro) hanno effettuato una tre giorni di sopralluoghi dei percorsi dove i corridori si contenderanno le medaglie per quanto riguarda il ciclismo su strada. “E’ un percorso da veri specialisti con poco dislivello e pochi cambi di ritmo. Mi piace davvero tanto, finalmente c’è una crono olimpica per veri cronomen” si è sbilanciato Marco Velo, come riporta la Federciclismo.

“Sarà una gara molto lunga e difficile da interpretare. Il tratto in linea di 225 km attorno a Parigi non è però troppo complicato” ha invece spiegato Daniele Bennati dopo la ricognizione in bicicletta. Infine, Paolo Sangalli ha raccontato: “Come ogni gara olimpica, la caratteristica sarà il numero di atlete ridotto e quindi con il controllo della corsa difficoltoso. Dopo la partenza dal Trocadero si uscirà da Parigi verso la campagna francese: sarà cruciale nell’economia della gara lo strappo in pavé verso Montmartre“.