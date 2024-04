Varese-Treviso oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Treviso, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Scontro diretto che riguarda la zona bassa di classifica, tra due squadre che nelle ultime due partite sono chiamate a fare risultato per evitare la retrocessione. La formazione lombarda si è rilanciata la scorsa settimana battendo in maniera netta Sassari, mentre i veneti, dopo un ottimo filotto di risultati positivi, sono tornati a tremare nelle ultime settimane, dopo aver inanellato una striscia di tre sconfitte consecutive. Per entrambe, comunque, il margine sul penultimo posto è minimo, visto che Varese ha quattro punti di vantaggio e Treviso solo due. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 28 aprile sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Treviso, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn.