Sesto San Giovanni-Campobasso oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sesto San Giovanni-Campobasso, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Secondo atto di un testa a testa che ha regalato grandi emozioni in gara-1, in cui è la stata la formazione di coach Zanotti ad imporsi in trasferta in una partita ricca di cambi di fronte e che si è risolta solo all’overtime, al termine del quale Sesto si è imposta per 70-76. Per le rossonere, quindi, la possibilità di sfruttare il fattore campo per chiudere i conti, mentre l’obiettivo di Campobasso è riprendersi il “break” subito all’andata per rimandare tutto a quella che sarebbe la decisiva gara-3. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 28 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sesto San Giovanni-Campobasso, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.