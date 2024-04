San Martino di Lupari-Schio oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta San Martino di Lupari-Schio, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Subito match point per le ragazze di coach Dikaioulakos, che nella prima partita hanno rispettato il pronostico comandando l’incontro dal primo minuto, in una gara-1 indirizzata già dal primo quarto, chiuso sul 21-9. Nel corso dei quaranta minuti, poi, sono state Guirantes, Juhasz (preziosa anche ai rimbalzi), Verona e Keys le grandi protagoniste tra le fila delle venete, alla ricerca di un altro trionfo nazionale. Dall’altra parte, San Martino cercherà il grande colpaccio tra le mura amiche per prolungare il confronto a gara-3. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 28 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta San Martino di Lupari-Schio, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.