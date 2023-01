Varese-Tortona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Varese-Tortona, sfida valida come tredicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Il nuovo anno si apre con questa sfida di altissimo livello, tra due tra le squadre più divertenti di questa prima parte di campionato, tanto da meritarsi la quarta e la terza posizione in classifica, rispettivamente. Gli uomini di coach Brase hanno perso tre delle ultime quattro partite, giocando contro squadre alla pari se non nettamente superiori (leggasi Virtus Bologna e Olimpia Milano), mantenendo comunque l’altissima media realizzativa. Per i piemontesi, risultati altalenanti nel mese di dicembre, ma due vittorie su due in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di lunedì 2 gennaio sul parquet del Palasport “Lino Oldrini”. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Tortona di Serie A1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 13^ GIORNATA

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.