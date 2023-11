Copenaghen-Manchester United interrotta: tifoso entra in campo con bandiera della Palestina (VIDEO)

C’è stata una piccola interruzione di qualche secondo nel corso del primo tempo del match tra Copenhagen e Manchester United. Un uomo è infatti entrato pacificamente sul terreno di gioco con una bandiera della Palestina. Una corsa verso il centrocampo per poi lasciare il campo, come si può vedere nel video sottostante.

A pitch invader raises the Palestine flag during the Copenhagen vs Manchester United.pic.twitter.com/d3rrGRpPpi

— Total Football (@TotalFootbol) November 8, 2023