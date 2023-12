Inter, Darmian: “Il rinnovo mi rende orgoglioso. Spero di continuare su questa strada”

Matteo Darmian, così come Federico Dimarco, ha festeggiato l’ufficialità del suo rinnovo con la maglia dell’Inter nel penultimo giorno dell’anno. Il difensore anche della nostra Nazionale è diventato una chioccia importante ed imprescindibile per Simone Inzaghi che ha spinto per il rinnovo di Darmian. Lo stesso giocatore, dopo l’ufficialità, ha voluto commentare la felice notizia.

Darmian: “Per me significa tanto, sono molto orgoglioso di questo rinnovo e sono molto orgoglioso di vestire questa maglia, di poterlo fare ancora per diverso tempo. Sono felicissimo di avere la fiducia da parte di tutti, dallo staff ai compagni ai tifosi. E spero di continuare così. Io sono sempre stato convinto dei miei mezzi, ho sempre cercato di dare tutto me stesso, fin dal primo giorno. È motivo di grande orgoglio vedere questa fiducia e questi sforzi ripagati“.