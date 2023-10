Union Berlino-Napoli, Garcia in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Union Berlino-Napoli, match della terza giornata di Champions League 2023/2024: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. In terra tedesca i partenopei vogliono vincere per non veder complicare un girone non banale, per seguire le parole del tecnico francese, direttamente dalla Germania, l’orario è quello delle 19.15 di lunedì 23 ottobre, il canale di riferimento dovrebbe essere Sky Sport 24, diretta streaming su Sky Go, diretta testuale su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA