Sestri Levante-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Carrarese, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa, dopo aver ottenuto una clamorosa vittoria per 5-1, vuole proseguire su questa strada ed infilare un altro successo tra le mura amiche. La formazione toscana, invece, ha un po’ rallentato il proprio passo e spera di tornare a macinare punti per restare incollata alla Torres capolista. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 23 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA