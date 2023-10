Udinese-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Udinese e Lecce, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Va ancora a caccia del primo successo in campionato la squadra di Andrea Sottil, che adesso davvero non può più sbagliare se vuole rimanere saldo sulla panchina friulana. Il Lecce di D’Aversa è tra le sorprese di questo inizio di stagione e prova a trovare una reazione dopo due sconfitte e e un pareggio arrivati nelle ultime tre partite prima della sosta per le Nazionali. La sfida è in programma oggi, lunedì 23 ottobre alle ore 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.