Ungheria-Serbia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Ungheria e Serbia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Partita decisamente importante tra le prime due del girone G, con i padroni di casa che però hanno giocato una gara in meno. La Serbia deve provare a fare punti in questa trasferta, anche perché insegue a poca distanza il Montenegro in classifica, 8 contro i 10 di Milinkovic e compagni. La sfida è in programma oggi, sabato 14 ottobre, alle 20:45. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.