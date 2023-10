Dimitrov-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Grigor Dimitrov affronterà Andrey Rublev nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Sfida tra due giocatori che nel corso delle rispettive carriere n 1000 sono riuscito già a vincerlo. Certamente il russo ad oggi è un tennista di livello più alto rispetto al bulgaro, il quale però è riuscito a mettere sù un 2023 davvero caratterizzato da buoni risultati che gli hanno permesso di risalire la classifica e togliersi delle belle soddisfazioni. I precedenti sono in perfetta parità sul 3-3, con Dimitrov che si è aggiudicato l’utlimo scontro diretto lo scorso anno a Vienna in due set.

Dimitrov e Rublev scenderanno in campo oggi, sabato 14 ottobre, non prima delle 14:00 italiane (le 20.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento cinese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Il match potrà essere seguito anche in streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo Masters 1000 della stagione garantendo ai propri lettori nel corso della settimana aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine degli incontri.