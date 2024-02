Atalanta-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Atalanta-Sassuolo, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte la Dea che vuole difendere il quarto posto ed è in un grandissimo momento, dall’altra i neroverdi che non vincono da tantissimo e non possono più perdere terreno per evitare di sprofondare nella zona retrocessione. Chi avrà la meglio al Gewiss Stadium? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 17 febbraio.

Atalanta-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi.