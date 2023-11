Ufc 295, Prochazka – Pereira stanotte in tv: programma, orario e streaming

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre avrà inizio Ufc 295, evento in programma al Madison Square Garden di New York. La main card inizierà alle 04:00 del mattino di domenica, ma per il main event bisognerà aspettare le 06:00. E ne vale la pena perché sull’ottagono saliranno Jiri Prochazka e Alex Pereira. Il primo è al rientro dopo un lungo stop per infortunio. Il secondo viene dal successo su Jan Błachowicz che gli ha permesso di ottenere la chance per il titolo. Co-main event sarà la sfida tra Sergei Pavlovich e Tom Aspinall. Inizialmente Ufc 295 prevedeva il super match tra Jon Jones e Stipe Miocic ma il ritiro dello statunitense ha costretto Dana White a cambiare i piani. Non cambia invece la diretta: potrete seguire la magia delle arti marziali miste su Dazn.

Programma Ufc 295

Dalle 04:00, Diego Lopes vs. Pat Sabatini (pesi piuma)

A seguire, Matt Frevola vs. Benoît Saint-Denis (pesi leggeri)

A seguire, Mackenzie Dern vs. Jéssica Andrade (pesi paglia femminili)

A seguire, Sergei Pavlovich vs. Tom Aspinall (titolo ad interim pesi massimi)

A seguire, Jiří Procházka vs. Alex Pereira (titolo vacante pesi massimi leggeri)