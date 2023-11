Boxe, Stephanie Silva – Irma Garcia stanotte in tv: orario e streaming Mondiale IBF Supermosca

di Mattia Zucchiatti 8

Notte potenzialmente storica per il pugilato italiano quella tra sabato 11 e domenica 12 novembre. L’italiana Stephanie Silva sfiderà Irma Garcia (22v5s1p) con in palio il titolo mondiale IBF dei supermosca. L’incontro è in programma all’Arena Thunder Studios di Long Beach (Los Angeles), che mette di fronte l’azzurra (ancora imbattuta con 8 vittorie) e l’esperta messicana per un match che può riscrivere la storia del pugilato italiano. Silva ha l’opportunità di diventare la quarta italiana a far suo un titolo mondiale da professionista dopo Simona Galassi, Stefania Bianchini ed Emanuela Pantani. E soprattutto può togliersi la soddisfazione di trionfare negli Stati Uniti d’America, impresa riuscita a pochi eletti nella boxe italiana. L’incontro è in programma alle 03:00 della notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Potrete seguire la sfida in diretta streaming sul sito della Marvnation Promotion. Appuntamento con la storia per Stephanie Silva, che sogna di tornare in Italia con la cintura.