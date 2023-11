Coppa del Mondo maschile Zermatt-Cervinia 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino maschile. Domenica 29 ottobre, infatti, lo slalom gigante d’apertura a Soelden (Austria) è stato cancellato dopo i primi 43 concorrenti della manche inaugurale per via delle fortissime raffiche di vento. Stavolta si proverà a gareggiare sulla neve di Zermatt-Cervinia. Si tratta della prima storica prova transfrontaliera, in questo caso lungo il confine tra Svizzera e Italia. Le giornate da cerchiare sono sabato 11 e domenica 12 novembre, in cui andranno in scena ben due discese libere con orario d’inizio fissato a partire dalle 11.30. La partenza è prevista dal versante elvetico della Gobba di Rollin mentre l’arrivo sarà a Laghi Cime Bianche.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Tanta è l’attesa di vedere all’opera i dieci azzurri convocati: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. Il nostro Paese, tuttavia, potrà schierare fino ad un massimo di otto atleti. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire le gare anche su Rai Sport+ HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la doppia discesa libera maschile di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i protagonisti.

ZERMATT-CERVINIA 2023: IL PROGRAMMA E GLI ORARI

SABATO 11 NOVEMBRE – Discesa libera maschile (partenza alle ore 11.30)

DOMENICA 12 NOVEMBRE – Discesa libera maschile bis (partenza alle ore 11.30)