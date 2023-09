Ufc 293, Adesanya vs Strickland stanotte in tv: programma, orario e streaming

Tutto pronto per il ritorno di Israel Adesanya che proverà a consolidare il suo titolo Ufc dei pesi medi contro Sean Strickland. Il campione nigeriano deve difendere il titolo e dovrà farlo contro il numero 5 del ranking della sua classe di peso (la stessa di Marvin Vettori). Si combatte alla Qudos Bank Arena di Sydney nel main event di Ufc 293, l’evento che inizierà alle 04:00 del mattino di domenica 10 settembre. Per vedere all’opera Adesanya e Strickland bisognerà aspettare le 06:00 circa. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Alex Dandi. Chi sarà il campione dei pesi medi domenica mattina? Non resta che mettere la sveglia presto e scoprirlo.

Programma Ufc 293

Dalle 04:00, Tyson Pedro – Anton Turkalj (pesi massimi leggeri)

A seguire, Justin Tafa – Austen Lane (pesi massimi)

A seguire, Manel Kape – Felipe Dos Santos (pesi mosca)

A seguire, Tai Tuivasa – Alexander Volkov (pesi massimi)

Intorno alle 06:00, Israel Adesanya – Sean Strickland (titolo pesi medi)