Macedonia del Nord-Italia 1-1, Adani: “Spalletti dovrà lavorare, fermarsi al 47° mi sembra un po’ troppo”

“L’Inghilterra ne ha fatti sette di gol allaa Macedonia del Nord, noi invece abbiamo fatto fatica. Spalletti dovrà lavorare su questo secondo tempo, perché fermarsi al 47° dopo aver trovato il gol del vantaggio mi sembra un po’ troppo. Deve lavorare su quelle caratteristiche umane e caratteriali che ha richiamato spesso in questi giorni, è stato uno stop non atteso”. Così Lele Adani sui canali Rai ha analizzato il pareggio per 1-1 dell’Italia contro la Macedonia del Nord a Skopje.