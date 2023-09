Gauff-Sabalenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale US Open 2023

Coco Gauff affronterà Aryna Sabalenka nella finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Non si poteva chiedere di meglio per l’atto conclusivo del Major newyorkese, dove a contendersi il titolo saranno la grande speranza del tennis americano, che a soli 19 anni è già alla sua seconda finale slam in carriera, e la futura numero uno al mondo, che ha vissuto un 2023 da urlo, quasi ai livelli di Serena Williams.

Se Gauff ha vinto la sua semifinale in due set combattuti contro Muchova, Sabalenka ha invece rischiato grosso ma è stata brava ad evitare la sconfitta, spuntandola per 0-6 7-6 7-6 contro Keys. Per le due si tratta del sesto confronto in carriera, ma appena del secondo stagionale, con Sabalenka che ha vinto in due set quello di Indian Wells. Nonostante sia Gauff ad essere avanti 3-2 nei precedenti, secondo i bookmakers partirà favorita la giocatrice bielorussa, protagonista di una stagione davvero da incorniciare e determinata a bissare il titolo conquistato in Australia.

Gauff e Sabalenka scenderanno in campo oggi, sabato 9 settembre, sull’Arthur Ashe Stadium alle ore 22:00. La copertura televisiva degli US Open è offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), ma oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà la finale tra Gauff e Sabalenka, garantendo una diretta testuale insieme a tanti approfondimenti, news, parole delle protagoniste e immagini salienti.