Ufc 291, Dustin Poirier vs. Justin Gaethje stanotte in tv: programma, orari e streaming

di Mattia Zucchiatti 19

Dustin Poirier contro Justin Gaethje, ma anche Jan Blachowicz contro Alex Pereira, fino al ritorno (e forse all’addio) di Tony Ferguson. La UFC regala emozioni forti nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio con inizio alle 04:30. Il main event (in programma intorno alle 06:30) vedrà di fronte uno contro l’altro per la seconda volta Dustin Poirier e Justin Gaethje, fuoriclasse della divisione regina: i pesi leggeri, quella che in passato ha regalato le sfide stellari di Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. Oggi il Re è Islam Makhachev e uno tra Poirier e Gaethje si candida per l’assalto alla cintura.

La main card prevede altre sfide stellari al Delta Center di Salt Lake City. Basti vedere la prima: Michael Chiesa e Kevin Holland. Spettacolo assicurato anche da Tony Ferguson che dovrà vedersela contro Bobby Green. Nei pesi welter spazio a Stephen Thompson e Michel Pereira. Il co-main event poi è di quelli da non perdere: Alex Pereira sale nei massimi leggeri e sfida subito Jan Blachowicz, campione del mondo fino al 2021, quando fu detronizzato da Glover Teixeira. Una sfida ricca di significati, visto che Blachowicz fermò Israel Adesanya, vecchia conoscenza proprio di Pereira. Poi la seconda sfida tra Dustin Poirier e Justin Gaethje. Una resa dei conti tra due dei fighter più amati e spettacolari. L’evento UFC 291 potrà essere seguito in diretta esclusiva su Dazn, o in alternativa in ppv sulla piattaforma Ufc Fight Pass.

Programma e orari Ufc 291 Poirier vs Gaethje

Dalle 04:30, Michael Chiesa vs. Kevin Holland (pesi welter)

A seguire, Tony Ferguson vs. Bobby Green (pesi leggeri)

A seguire, Stephen Thompson vs. Michel Pereira (pesi welter)

A seguire, Jan Blachowicz vs. Alex Pereira (pesi massimi leggeri)

Intorno alle 06:30, Dustin Poirier vs. Justin Gaethje (pesi leggeri)