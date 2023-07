Boxe, Errol Spence Jr vs Terence Crawford in tv: programma, orario e streaming

Errol Spence Jr e Terence Crawford combatteranno nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio alla T-Mobile Arena di Las Vegas per il match di unificazione delle cinture dei pesi welter. Un match storico, che a prescindere dall’esito riserverà altri capitoli agli appassionati. L’evento è in programma alle 02:00 della notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, ma per l’incontro principale tra Spence jr e Crawford bisognerà aspettare almeno le 04:00 del mattino. Non è prevista una diretta tv, ma l’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma streaming in pay per view Fite.tv al costo di 19.99 dollari. I due pugili più forti della divisione dei welter sono entrambi imbattuti. Ventotto vittorie per Spence Jr, trentanove quelle invece di Crawford. Sportface.it domenica mattina vi offrirà una cronaca di uno dei combattimenti più attesi dell’anno.

Programma

Yoenis Tellez-Sergio Garcia

Nonito Donaire-Alexandro Santiago

Isaac Cruz Gonzalez-Giovanni Cabrera

Errol Spence Jr-Terence Crawford