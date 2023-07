Boxe, Errol Spence Jr vs Terence Crawford stanotte in tv: orario e streaming

Errol Spence Jr contro Terence Crawford. La notte di boxe più attesa del 2023 è arrivata. I due fuoriclasse dei pesi welter combatteranno nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio alla T-Mobile Arena di Las Vegas per unificare i titoli della loro divisione di peso. Si parte alle 02:00, come detto, della notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, ma il match principale non avrà luogo prima delle 04:00 del mattino. Potrete seguire la sfida mondiale tra Crawford e Spence Jr sulla piattaforma streaming in pay per view Fite.tv (disponibile in Italia al costo di 19.99 dollari, incluse illimitate repliche fino al 2 agosto).

“Ogni cintura che ho, l’ho presa da qualcuno – le parole di Spence in conferenza -. Ho battuto campione dopo campione. I ragazzi che detengono delle cinture hanno molto di più per cui lottare. Sono il miglior combattente, anche di Crawford e lo dimostrerò. Sto meglio fisicamente e mentalmente. Sono più duro di lui. Le mie capacità sono superiori. Garantisco che sabato sul ring vedrete i fuochi d’artificio”. Crawford rilancia: “Sono il miglior pugile al mondo oggi, ed è così. Questa è l’era di Terence Crawford, il miglior pugile in tutte le categorie”. Quel che è certo è che nella notte tra sabato e domenica si scrive una pagina di storia del pugilato.

Programma

Yoenis Tellez-Sergio Garcia

Nonito Donaire-Alexandro Santiago

Isaac Cruz Gonzalez-Giovanni Cabrera

Errol Spence Jr-Terence Crawford (Diretta streaming su Fite.tv)