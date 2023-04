Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2 stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 12

Israel Adesanya cerca la rivincita contro Alex Pereira. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, in occasione di UFC 287 alla Miami-Dade Arena, l’ex campione dei pesi medi vuole riprendersi la cintura contro il brasiliano che gliel’ha strappata al Madison Square Garden, confermandosi bestia nera di Izzy. Pereira aveva già messo ko Adesanya nella kickboxing e nelle Mma, andando oltre ogni aspettative, ha concesso il bis, costringendo l’arbitro a fermare il combattimento. Adesanya, dopo il primo ko della carriera, è chiamato a reagire. La sua carriera, comunque vada, è già leggendaria, ma Izzy non ha nessun motivo di abdicare. L’evento di Ufc 287 inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, ma per il main event bisognerà aspettare intorno alle 06:00 del mattino di domenica. La diretta tv e streaming sarà assicurata da Dazn con la telecronaca di Alex Dandi e il commento tecnico di Alessio Di Chirico, uno che la divisione dei pesi medi la conosce molto bene. Ufc 287 però non è solo main event. Spazio anche a Gilbert Burns contro Jorge Masvidal, ma anche a Rob Font contro Adrian Yanes. Prima ancora Kevin Holland e Santiago Ponzinibbio. Ma tanta curiosità anche per vedere la baby star Raul Rosas Jr, 18 anni e tanta voglia di emergere: il suo avversario sarà Christian Rodriguez e sarà lui ad aprire le danze alle 04:00. Un orario scomodo per gli europei, ma nella notte di Adesanya e Pereira ne vale la pena.

Prelims (Diretta su Ufc Fight Pass)

Dalle 02:00, Chris Barnett – Chase Sherman (pesi massimi)

A seguire, Michelle Waterson-Gomez – Luana Pinheiro (pesi paglia donne)

A seguire, Chris Curtis – Kelvin Gastelum (pesi medi)

Main Card (Diretta su Dazn)

Dalle 04:00, Raul Rosas Jr – Christian Rodriguez (pesi gallo)

A seguire, Kevin Holland – Santiago Ponzinibbio (pesi welter)

A seguire, Rob Font – Adrian Yanez (pesi gallo)

A seguire, Gilbert Burns – Jorge Masvidal (pesi welter)

Orario 06:00 circa, Alex Pereira (c) – Israel Adesanya (titolo pesi medi)