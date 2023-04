Zaccagni snobbato da Mancini, ma è il miglior marcatore italiano della Serie A

Mattia Zaccagni è stato il grande protagonista del match giocato allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus, vinto dai biancocelesti per 2-1 e proprio grazie alla rete messa a segno dal proprio numero 20, che al 53′ ha regalato alla Lazio un vantaggio che poi si è rivelato definitivo. Zaccagni, inoltre, è diventato il primo giocatore italiano a raggiungere quota 10 reti nella classifica marcatori di quest’edizione della Serie A, confermandosi il miglior bomber azzurro del nostro campionato. Grande risposta, dunque, del 27enne romagnolo alla mancata convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini, proprio in un momento che sta vedendo gli azzurri in grande difficoltà per quel che riguarda la fase offensiva.