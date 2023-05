Udinese-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Sampdoria, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento alla Dacia Arena e per i doriani c’è da ribellarsi al rischio retrocessione: solo facendo punti si può evitare la condanna, mentre i friulani vogliono proseguire nel buon momento e risalire ulteriormente in classifica. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di lunedì 8 maggio.

Udinese-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Manuel Pasqual.