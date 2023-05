Sassuolo-Bologna, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Bologna, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude al Mapei Stadium questo turno di campionato e c’è un derby emiliano molto interessante tra due squadre in buona forma ma reduci entrambe da una sconfitta nell’ultimo turno e dunque per questo motivo a caccia di una vittoria. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 8 maggio.

Sassuolo-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi.