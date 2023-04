Playoff Serie C 2023: date e calendario di tutte le partite

Quasi tutto pronto per i playoff di Serie C che premierà solo una squadra fra le tante di tutti e tre i gironi. FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro hanno già prenotato il posto per la prossima Serie B ed aspettano di conoscere la quarta squadra che le affiancherà nel campionato cadetto il prossimo anno. La fase dei playoff di C è tortuosa, piena di insidie e soprattutto molto lunga. Si inizierà con un playoff interno ai rispettivi gironi per poi passare alla Fase Nazionale che vedrà squadre dei diversi giorni scontrarsi con altre e poi alla Final Four con le quattro squadre che saranno all’altezza di proseguire il cammino fino all’ultimo round. Questo il programma e le rispettive date.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 30 APRILE 2023

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 07 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 20 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 28 MAGGIO 2023

Finale – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 11 GIUGNO 2023