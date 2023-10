Fiorentina-Empoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Empoli, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Un derby toscano sempre molto sentito, tra due squadre che arrivano a questo incontr, però, in situazione totalmente diverse. I viola di Vincenzo Italiano non vogliono perdere terreno rispetto alle prime della classe e cercano di proseguire il loro ottimo avvio, mentre l’Empoli di Andreazzoli punta a risalire la china dopo un inizio complicato. La sfida è in programma oggi, lunedì 23 ottobre alle ore 20:45. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go