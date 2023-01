Udinese-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Empoli, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Cruciale incontro per le due squadre, che fin qui stanno disputando un campionato in linea coi rispettivi obbiettivi, forse anche sopra le righe per i friulani, ma per confermare quanto di buono fatto fino a ora bisogna ricominciare con una vittoria. Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 4 gennaio.

Udinese-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari.