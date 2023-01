Diffidati Inter-Napoli: azzurri a rischio squalifica in vista della Sampdoria

I diffidati di Inter-Napoli, ecco chi sono gli azzurri a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro la Sampdoria. La squadra di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo dopo la sosta invernale nel big match contro i nerazzurri di Inzaghi. Appuntamento alle ore 20.45. Ma chi sono gli azzurri diffidati? Nessun giocatore è a rischio squalifica in vista della Sampdoria.