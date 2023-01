Pagelle Cremonese-Juventus 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni Cremonese-Juventus, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Ottimo avvio dei padroni di casa che vanno vicinissimi al gol dell’1-0, con Dessers che mette la palla dentro ma l’arbitro Ayroldi aveva fischiato un fallo in precedenza su Danilo. Kostic con un tiro improvviso va vicino al gol dello 0-1. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra: Dessers prende un palo clamoroso, Carnesecchi para di tutto e di più, ma alla fine Milik su punizione trova il jolly e regala tre punti preziosissimi.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Ferrari 6.5 (14’st Hendry 6), Bianchetti 6 (46’st Ciofani sv), Lochoshvili 6.5; Sernicola 7, Castagnetti 7 (30’st Milanese 6), Meité 7, Valeri 6; Pickel 6; Okereke 6 (14’st Buonaiuto 6), Dessers 6.5 (30’st Afena-Gyan 6). In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Ghiglione, Quagliata, Tsajoudt, Zanimacchia. Allenatore: Alvini 6.5.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6.5, Danilo 6; Kostic 6 (40’st Iling-Junior sv), McKennie 5 (21’st Paredes 6), Fagioli 6 (5’st Kean 6), Locatelli 6, Soulé 6 (10’st Chiesa 6); Miretti 5.5 (21’st Rabiot 6); Milik 6.5. In panchina: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Barrenechea. Allenatore: Allegri 6.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETE: 45’st Milik.

NOTE: terreno in buone condizioni. Minuto di raccoglimento in ricordo di Pelé.

Spettatori paganti 14.896.

Ammoniti: Ferrari, Dessers, Meité, Rabiot, Bremer, Valeri, Kean.

Angoli 8-3 per la Juventus.

Recupero: 1′, 4′