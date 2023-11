Udinese-Cagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Udinese-Cagliari sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Ci siamo: al Bluenergy Stadium i bianconeri friulani, nessuna vittoria in campionato, sfidano i rossoblu sardi, che hanno ottenuto la prima pochi giorni fa, in una partita equilibrata che vale gli ottavi di finale contro il Milan. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 21 di mercoledì 1 novembre, diretta tv su Italia 1, diretta streaming su Mediaset Infinity.

