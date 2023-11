Regolamento Udinese-Cagliari: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Udinese-Cagliari, match dell’Udinese Arena valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I bianconeri, con il nuovo allenatore Gabriele Cioffi, hanno intenzione di provare a qualificarsi per gli ottavi. Dall’altra parte i rossoblù di Claudio Ranieri venderanno cara la pelle e cercheranno di fare uno sgambetto agli avversari. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 1 novembre e sarà trasmessa su Italia 1 e Mediaset Infinity. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio, le due squadre disputino i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore, che determinerebbero la squadra qualificata agli ottavi di finale.