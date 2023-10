Tutta la Serie A in esclusiva su Dazn sino al 2029, Azzi: “Entusiasti del risultato”

“Siamo entusiasti di questo risultato. Rimanere la piattaforma di riferimento della Serie A TIM e partner principale della Lega Serie A dimostra la solidità della partnership sviluppata in questi anni, di cui siamo estremamente orgogliosi”. Così Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia commenta l’accordo raggiunto con la Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti tv del campionato fino al 2029. “Avere di fronte, per la prima volta, un orizzonte temporale quinquennale ed avere impostato, anche economicamente, la nostra offerta nel bando su una logica di condivisione della crescita che ci aspettiamo dal mercato italiano – spiega – pone le basi per un proficuo e costruttivo rapporto di cooperazione con Lega Serie A e con i club”. “Non vediamo l’ora di avviare questo innovativo percorso di sviluppo per accrescere ulteriormente il valore del prodotto Serie A portandolo, con nuove modalità, a un pubblico più ampio”, conclude Azzi. Prosegue quindi la partnership tra Dazn e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su Dazn fino al 2029.

La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25. Solo su Dazn gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. Dazn si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025

Shay Segev, Ceo Dazn Group commenta: “Negli ultimi anni, Dazn ha lavorato intensamente per la Serie A, i Club e i tifosi. Siamo grati della fiducia accordata per i prossimi cinque anni che ci permetterà di continuare a offrire, innovare e promuovere il divertimento e la passione per cui il calcio italiano è rinomato. È un risultato fantastico per tutte le parti. Continueremo a impegnarci per sviluppare i migliori servizi possibili per i nostri clienti, con un’attenzione assoluta nel rendere ancora migliori l’accessibilità, l’intrattenimento e l’innovazione che la tecnologia di Dazn, leader a livello mondiale, è progettata per offrire”.