Dinamo Tirana, Di Biagio si dimette: “Non voglio essere un peso”

Dopo la sconfitta casalinga contro il Teuta, Gigi Di Biagio non è più l’allenatore della Dinamo City di Tirana. L’ex ct dell’Under 21 azzurro ha infatti rassegnato le dimissioni, nonostante fosse legato al club albanese da un contratto biennale. “Non voglio essere un peso. Sono sempre stato una persona onesta e sincera. Per questo mi dimetto, nel rispetto di un club con una storia come quella della Dinamo – ha spiegato – In partita ci vuole di più, forse non sono riuscito a trasmettere alla squadra ciò che volevo. Mi spiace non essere riuscito a completare la mia missione. Ringrazio la società e i dirigenti, oltre al popolo albanese che apprezzo davvero“.