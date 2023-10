Scommesse, Barella diffida gli organi di informazione: “Notizie false e lesive della reputazione”

Tramite i suoi legali, Nicolò Barella ha notificato una diffida agli organi di informazione in seguito alle notizie diffamatorie in occasione del caso scommesse. Come si legge nella diffida, affidata ai legali Barbara Bruni e Alberto Fachinetti, il centrocampista dell’Inter vuole tutelare l’immagine e l’onorabilità “sua e della sua famiglia dopo la pubblicazione delle infamanti notizie circa un suo presunto coinvolgimento nello scandalo del calcio scommesse”. “Tali notizie sono assolutamente false e lesive dell’onorabilità e della reputazione del nostro assistito, perciò diffidiamo dal reiterare la pubblicazione di notizie analoghe, che possano anche solo indirettamente collegare Nicolò Barella con il mondo delle scommesse” conclude la diffida. A riportarlo è l’Ansa.