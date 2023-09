Turris-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Sorrento, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono probabilmente la sorpresa più bella del girone C e, dopo un ottimo avvio di campionato, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La formazione ospite, invece, sta incontrando le solite difficoltà da neo-promossa, ma spera di riuscire a conquistare qualche punto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

