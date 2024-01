Tunisia-Namibia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Tunisia-Namibia, match valevole la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. I ragazzi di Jalel Kadri hanno intenzione di partire subito forte e di sfruttare il calendario in loro favore per conquistare la vetta del proprio raggruppamento. La Namibia parte sfavorita, ma farà di tutto per provare a ribaltare i pronostici della vigilia. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO