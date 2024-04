Tsitsipas-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Barcellona 2024

Stefanos Tsitsipas affronterà Casper Ruud nella finale dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. A prescindere da chi vincerà, sarà un match che passerà alla storia poiché si verificherà uno dei seguenti due eventi: o Tsitsipas vincerà il suo primo Atp 500 (bilancio di 0-10 nelle finali finora) o Ruud vincerà il suo primo torneo che non sia un Atp 250 (finora lo sono tutti e nove i trofei conquistati; bilancio di 0-6 nelle grandi finali). Sfida che sarà il remake della finale del Masters 1000 di Montecarlo, andata in scena sette giorni fa e vinta dal greco in due set. Proprio Tsitsipas partirà favorito secondo i bookmakers, mentre Ruud va a caccia del primo acuto del 2024 dopo ben tre finali perse (su altrettante disputate).

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Tsitsipas e Ruud scenderanno in campo oggi, domenica 21 aprile, alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, Sportface.it seguirà la finale del torneo di Barcellona, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.