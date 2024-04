Perugia-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Arezzo, match dello stadio Renato Curi valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine umbra deve ormai dire addio alla possibilità di raggiungere il terzo posto e deve accontentarsi del quarto, che comunque sarà buono in ottica dei playoff. La formazione toscana, dal suo canto, spera di portare a casa una vittoria in trasferta su un campo ostico per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. I padroni di casa hanno subito due sconfitte nelle ultime tre giornate e questo potrebbe costare loro la possibilità di centrare il terzo posto in classifica. Gli ospiti, invece, sono reduci da due punti nelle ultime tre e rischiano di dover dire addio ai playoff in caso di sconfitta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

