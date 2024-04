Fritz-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Monaco 2024

Taylor Fritz affronterà Jan-Lennard Struff nella finale dell’ATP 250 di Monaco 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città tedesca. Quarta finale in carriera, ma ancora zero titoli in bacheca per il tedesco, che all’età di 34 anni spera di sfatare finalmente questo tabù e proverà a farlo davanti al pubblico di casa. Non sarà però facile contro il nuovo-vecchio numero uno d’America, apparso in gran spolvero in questa settimana e in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. 1-1 i precedenti, ma nessuno dei due si è disputato su terra rossa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Fritz e Struff scenderanno in campo oggi, domenica 21 aprile, alle ore 13:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i canali Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, Sportface.it seguirà la finale tra Fritz e Struff, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.