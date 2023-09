Triestina-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Triestina-Trento sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match della prima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone A allo stadio Nereo Rocco scontro inaugurale per tutte e due le formazioni, quella alabardata e gli ospiti trentini, in palio tre punti importanti per iniziare col piede giusto. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 4 settembre. Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go, ma diretta anche in chiaro su Rai Sport con streaming su Rai Play.