Pergolettese-Pro Sesto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pergolettese-Pro Sesto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match della prima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone A allo stadio Voltini esordio con tre punti importanti in palio per entrambe, visto che si tratta di due squadre ambiziose che mirano ai playoff almeno. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 4 settembre, chi vincerà? Diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go.