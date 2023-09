Pro Vercelli-Lumezzane oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pro Vercelli-Lumezzane sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match della prima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone A sfida interessante quella tra i piemontesi e tra la formazione neopromossa e già molto ambiziosa. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 4 settembre, la diretta tv è disponibile su Sky Sport 257, la diretta streaming su Sky Go.