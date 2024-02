Triestina-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Renate, match dello stadio Nereo Rocco valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono restare nelle primissime posizioni della classifica per avere qualificarsi ai playoff ed evitare i primi insidiosi turni. La compagine ospite, dal suo canto, ha intenzione di vincere per accorciare le distanze nei confronti dei friulani. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

