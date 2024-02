Settebello in semifinale a Doha, Campagna: “Questo è il percorso che volevo fare”

“Questo è il percorso che volevo fare, con partite dure. Siamo stati anche sotto di due gol alla fine ma nel finale abbiamo fatto un parziale di 3-0 in due minuti e mezzo. Questo significa lucidità. La squadra mi ha emozionato, non abbiamo mai mollato un centimetro”. Lo ha detto a Raisport Sandro Campagna, ct del Settebello, dopo la vittoria sulla Grecia che vale la semifinale al Mondiale di Doha. “Chiaramente non eravamo brillanti perché comunque le partite si fanno sentire. La Grecia aveva riposato quattro giorni, ha fatto una partita del girone perché le altre due erano dei ‘bagni’ e quindi era più fresca e intensa – spiega -. Noi all’inizio abbiamo sofferto, eravamo un po’ nel pallone e in leggero ritardo in ogni situazione. Poi durante la partita siamo cresciuti sensibilmente. Tutti i ragazzi sono stati fantastici”, ha proseguito. “Questo è il migliore allenamento per lottare mentalmente nelle difficoltà. Non può essere riprodotto nessun allenamento come questa partita. Un quarto di finale per un mondiale difficile, fisico. Devo dire veramente complimenti perché non era assolutamente facile e scontato”, ha concluso Campagna. In semifinale il Settebello se la vedrà con la Spagna. Squadre in acqua alle 14.00 italiane di giovedì 15 febbraio.