Triestina-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Pro Sesto, match del Nereo Rocco valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa è a tre punti dal Mantova capolista e spera di completare l’aggancio in vetta per poi pensare anche al sorpasso nel prossimo turno. La formazione ospite, dal suo canto, è in zona playout ed ha assolutamente bisogno di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

