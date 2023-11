Fiorenzuola-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Mantova, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono risalire in classifica ed abbandonare le zone meno nobili della classifica del girone A. La formazione ospite, dal suo canto, è sorprendentemente in vetta ed ha intenzione di giocarsi fino alla fine le proprie carte per la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA