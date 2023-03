Triestina-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Pro Patria, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I biancorossi, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro il Mantova, hanno bisogno di tornare a vincere per prova ad uscire dalla zona retrocessione. La formazione ospite, invece, è reduce da tre sconfitte di fila e spera di interrompere la serie negativa per rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Manuel Favia.

